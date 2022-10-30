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Hitman Снайпер (Hitman Sniper) (Мод, Много денег)

Hitman Снайпер (Hitman Sniper) (Мод, Много денег) 1.9.277093

119
30
Скачать (623 Мб)
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Версия:
1.9.277093
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
SQUARE ENIX Ltd
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 623 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
113 039

Hitman Sniper - захватывающая видеоигра-стрелялка, которая приглашает игроков в увлекательный мир наемного убийцы. В этой игре вы берете на себя роль профессионального наемного убийцы и выполняете разнообразные задания по устранению целей.


Главной особенностью Hitman Sniper является его уникальный геймплей. Вам предстоит стрелять снайперской винтовкой с различных позиций, следя за своими целями и выбирая момент для точного выстрела. Каждое задание предоставляет разные условия и цели, что делает игру увлекательной и разнообразной.


Графика в Hitman Sniper выполнена на высоком уровне, что позволяет игрокам насладиться красочными и детализированными средами. В игре также присутствует элемент жестокости и эмоциональной напряженности, поэтому она рекомендуется для лиц старше 18 лет.


Скриншоты

Информация о модах

  • Деньги увеличиваются, когда они потрачены!



 Теги темы: Шутер, от первого лица, Встроенный кэш, Unlocked, Много денег

Скачать Hitman Снайпер (Hitman Sniper) (Мод, Много денег) 1.9.277093 взлом

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Скачать Hitman Снайпер (Hitman Sniper) (Мод, Много денег) 623 Мб Ссылка 2 623 Мб
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Отзывы о Hitman Снайпер (Hitman Sniper) (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Что-то
Что-то 5 февраля 2023 11:41
Гость Роман,
Файл удали, или в проводнике на телефоне точно должна отображаться игра
+5
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Гость Роман
Гость Роман 30 октября 2022 17:00
Как удалить,если нет игры на экране?
+4
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