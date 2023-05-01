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American Block Sniper Survival (Мод, Много денег)

American Block Sniper Survival (Мод, Много денег) 1.136

105
9
Скачать (134 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Aeria Canada
Версия:
1.136
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 134 Мб
id приложения:
com.topgamestudio.americanblocksnipersurvival
Русский язык:
Есть
Лайков:
105
Комментарии:
1
Просмотров:
22 105

American Block Sniper Survival (Мод, Много денег) - Интересный шутер от первого лица, графика игры в формате майнкрафта. Здесь вы будете играть в роли снайпера в городе, который выцеливает намеченные цели с крыши высотки. Вы сможете ликвидировать всех противников используя снайперские винтовки и другие виды вооружения. Но вам стоит быть осторожным, ведь враги будут встречаться в самых неожиданных местах, так что проверяйте каждый уголок локации. За прохождение уровней вы будете получать деньги и очки.


Скриншоты

Информация о модах

1. РЕЖИМ БОГА

2. ТУПОЙ ВРАГ

3. БЕЗ РЕКЛАМЫ


MOD V2


Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать American Block Sniper Survival (Мод, Много денег) 1.136 взлом

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MOD V1
134 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
134 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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Отзывы о American Block Sniper Survival (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Павел
Павел 12 октября 2023 21:25
мод не работает дизлайк.
-3
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