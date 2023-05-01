American Block Sniper Survival (Мод, Много денег) - Интересный шутер от первого лица, графика игры в формате майнкрафта. Здесь вы будете играть в роли снайпера в городе, который выцеливает намеченные цели с крыши высотки. Вы сможете ликвидировать всех противников используя снайперские винтовки и другие виды вооружения. Но вам стоит быть осторожным, ведь враги будут встречаться в самых неожиданных местах, так что проверяйте каждый уголок локации. За прохождение уровней вы будете получать деньги и очки.