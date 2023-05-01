American Block Sniper Survival (Мод, Много денег) 1.136
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Aeria Canada
Версия:
1.136
Категория:
Обновлено:
Вчера, 13:36
Возраст:
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
105
Комментарии:
1
Просмотров:
22 105
American Block Sniper Survival (Мод, Много денег) - Интересный шутер от первого лица, графика игры в формате майнкрафта. Здесь вы будете играть в роли снайпера в городе, который выцеливает намеченные цели с крыши высотки. Вы сможете ликвидировать всех противников используя снайперские винтовки и другие виды вооружения. Но вам стоит быть осторожным, ведь враги будут встречаться в самых неожиданных местах, так что проверяйте каждый уголок локации. За прохождение уровней вы будете получать деньги и очки.
Информация о модах
1. РЕЖИМ БОГА
2. ТУПОЙ ВРАГ
3. БЕЗ РЕКЛАМЫ
MOD V2
Бесконечные деньги
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