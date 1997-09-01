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Sniper Champions: 3D тир (Мод меню)

Sniper Champions: 3D тир (Мод меню) 2.7.2

Станьте чемпионом в снайперском турнире с множеством испытаний и глобальным охватом
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Версия:
2.7.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gameloft SE
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 153 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 504
Скриншоты
Описание

Sniper Champions разработали суперкубок для чемпиона-снайпера; Сможете ли вы как игрок с сильной страстью закончить матч хорошо? Прицел с несколькими кольцами всегда появляется в конце точки прицеливания; длина линии пушек также подтверждается специальным измерительным блоком. Испытайте себя прямо в серии ежедневных квестов; все ваши приготовления готовы к матчу в любой точке мира. В настоящее время, благодаря популярности Sniper Champions, частота его охвата охватывает все страны мира. 


У игроков со всего мира будет больше возможностей для встреч и общения во время первоклассных матчей. В новой версии игры открывается ряд выдающихся событий, в том числе Score Attack. Ограничения на цель будут сняты; вы можете испытать непрерывную бомбардировку открытого космоса. Просто сбейте все мишени; ты можешь выиграть! Посетите пять новых мест проведения турниров, включая Токио и Колизей, чтобы выполнить более сложные задания. Здесь также разработаны другие турниры и особые привилегии для ADC. Вот почему многие награды также ждут, когда вы их заберете; пополните свою коллекцию в нашем магазине безграничных наград!



Информация о модах
  • МЕНЮ MOD
  • Замороженные враги
  • Уменьшите дрожание видоискателя
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Sniper Champions: 3D тир (Мод меню) v2.7.2 MOD APK

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Скачать Sniper Champions: 3D тир (Мод меню) 153 Мб Ссылка 2 153 Мб

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