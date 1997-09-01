Описание

Sniper Champions разработали суперкубок для чемпиона-снайпера; Сможете ли вы как игрок с сильной страстью закончить матч хорошо? Прицел с несколькими кольцами всегда появляется в конце точки прицеливания; длина линии пушек также подтверждается специальным измерительным блоком. Испытайте себя прямо в серии ежедневных квестов; все ваши приготовления готовы к матчу в любой точке мира. В настоящее время, благодаря популярности Sniper Champions, частота его охвата охватывает все страны мира.





У игроков со всего мира будет больше возможностей для встреч и общения во время первоклассных матчей. В новой версии игры открывается ряд выдающихся событий, в том числе Score Attack. Ограничения на цель будут сняты; вы можете испытать непрерывную бомбардировку открытого космоса. Просто сбейте все мишени; ты можешь выиграть! Посетите пять новых мест проведения турниров, включая Токио и Колизей, чтобы выполнить более сложные задания. Здесь также разработаны другие турниры и особые привилегии для ADC. Вот почему многие награды также ждут, когда вы их заберете; пополните свою коллекцию в нашем магазине безграничных наград!



