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Super Soccer 3V3 (Мод меню)

Super Soccer 3V3 1.9.5

Мод меню
14
1
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Версия:
1.9.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
LimonGames
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 136
Скриншоты
Описание

В Super Soccer 3V3 - играют с высокой интенсивностью и быстрым темпом. В различных режимах игры испытайте острые ощущения от футбольного героя 3 на 3. Вы можете управлять дриблингом, ударами, рывками, прыжками и очками героя. Используйте свои превосходные способности, чтобы победить противника.


Super Soccer 3v3 — это новая игра футбольной лиги мечты. В Super Soccer Stars используются значки. В футбольных играх участвуют по три игрока с каждой стороны, и вы можете атаковать или защищать ворота противника, чтобы победить. Футбольный страйк три на три стал вирусным. Вы можете использовать уникальные способности каждого игрока, чтобы сформировать грозную команду в многопользовательских онлайн-играх. Одним нажатием кнопки вы можете продвигаться вперед, проходить и стрелять в этой игре. Табло отображает счет и время, оставшееся в игре.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Дамп врага
  • Без перезарядки
  • Без рекламы
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Футбольные игры
Футбольные игры
 Теги темы: Мод меню

Скачать Super Soccer 3V3 (Мод меню) v1.9.5 MOD APK

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Скачать Super Soccer 3V3 (Мод меню) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

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