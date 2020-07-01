Описание

В Super Soccer 3V3 - играют с высокой интенсивностью и быстрым темпом. В различных режимах игры испытайте острые ощущения от футбольного героя 3 на 3. Вы можете управлять дриблингом, ударами, рывками, прыжками и очками героя. Используйте свои превосходные способности, чтобы победить противника.





Super Soccer 3v3 — это новая игра футбольной лиги мечты. В Super Soccer Stars используются значки. В футбольных играх участвуют по три игрока с каждой стороны, и вы можете атаковать или защищать ворота противника, чтобы победить. Футбольный страйк три на три стал вирусным. Вы можете использовать уникальные способности каждого игрока, чтобы сформировать грозную команду в многопользовательских онлайн-играх. Одним нажатием кнопки вы можете продвигаться вперед, проходить и стрелять в этой игре. Табло отображает счет и время, оставшееся в игре.