Crusado: Hero RPG Sword Archer - Отправляйтесь в приключение, полное опасных существ и каверзных загадок. Используйте свой меч и лук в этом ролевом приключении, чтобы победить злого колдуна-наездника и его банду последователей.
Выкогда-нибудь задумывались, каково это быть вооруженным мечом героем, сражающимся по землям, сражаясь с мирскими и магическими врагами? Теперь вы можете испытать все это с Crusado: Hero RPG Sword Archer!
Испытайте острые ощущения от взлома орд врагов, когда вы сталкиваетесь со своими коварными врагами, используя свои сильные навыки, чтобы успешно выполнять квесты и собирать добычу! Вы почувствуете себя настоящим героем, сражаясь с этим бесконечным бегуном, собирая руны по пути, чтобы улучшить свой арсенал.
- МОД МЕНЮ
- Убийство одним ударом
- Неограниченное золото
- Неограниченные драгоценные камни
- Множитель опыта
Примечание: Не вводите слишком высокий множитель опыта, иначе застрянете в игре. Чтобы получить высокий опыт, вам нужно активировать его в начале с новым аккаунтом.
Скачать Crusado: Ролевые герои RPG (Мод меню) v0.7.6.3 MOD APK
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