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Crusado: Ролевые герои RPG (Мод меню)

Crusado: Ролевые герои RPG (Мод меню) 0.7.6.3

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Версия:
0.7.6.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BARS interactive
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 129 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 073
Скриншоты
Описание

Crusado: Hero RPG Sword Archer - Отправляйтесь в приключение, полное опасных существ и каверзных загадок. Используйте свой меч и лук в этом ролевом приключении, чтобы победить злого колдуна-наездника и его банду последователей.


Выкогда-нибудь задумывались, каково это быть вооруженным мечом героем, сражающимся по землям, сражаясь с мирскими и магическими врагами? Теперь вы можете испытать все это с Crusado: Hero RPG Sword Archer!


Испытайте острые ощущения от взлома орд врагов, когда вы сталкиваетесь со своими коварными врагами, используя свои сильные навыки, чтобы успешно выполнять квесты и собирать добычу! Вы почувствуете себя настоящим героем, сражаясь с этим бесконечным бегуном, собирая руны по пути, чтобы улучшить свой арсенал.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Убийство одним ударом
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные драгоценные камни
  • Множитель опыта

Примечание: Не вводите слишком высокий множитель опыта, иначе застрянете в игре. Чтобы получить высокий опыт, вам нужно активировать его в начале с новым аккаунтом.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Crusado: Ролевые герои RPG (Мод меню) v0.7.6.3 MOD APK

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Скачать Crusado: Ролевые герои RPG (Мод меню) 129 Мб Ссылка 2 129 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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