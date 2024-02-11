MARVEL Strike Force (Мод, Неограниченные атаки) 8.1.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
FoxNext Games
Версия:
8.1.1
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
3
Просмотров:
7 869
MARVEL Strike Force является чрезвычайно успешным продуктом от издательства FoxNext Games, привлекая более 10 миллионов загрузок в Google Play и пользуясь популярностью среди поклонников Marvel Heroes. Эта ролевая игра предлагает гибкий геймплей и включает в себя множество известных персонажей из мира Marvel.
Одним из ключевых преимуществ игры является использование красивой и привлекательной графики, которая привлекает многих игроков. MARVEL Strike Force предлагает захватывающие бои и возможность создания команды из любимых супергероев и суперзлодеев Марвел. Каждый персонаж обладает своими уникальными навыками и способностями, что добавляет глубину и разнообразие в игровой процесс.
Информация о модах
МОД 1
- Мод Меню
- Скорость игры
Скачать MARVEL Strike Force (Мод, Неограниченные атаки) 8.1.1 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство