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MARVEL Strike Force (Мод, Неограниченные атаки)

MARVEL Strike Force (Мод, Неограниченные атаки) 8.1.1

10
2
Скачать (145 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
FoxNext Games
Версия:
8.1.1
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 145 Мб
id приложения:
com.foxnextgames.m3
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
3
Просмотров:
7 869

MARVEL Strike Force является чрезвычайно успешным продуктом от издательства FoxNext Games, привлекая более 10 миллионов загрузок в Google Play и пользуясь популярностью среди поклонников Marvel Heroes. Эта ролевая игра предлагает гибкий геймплей и включает в себя множество известных персонажей из мира Marvel.


Одним из ключевых преимуществ игры является использование красивой и привлекательной графики, которая привлекает многих игроков. MARVEL Strike Force предлагает захватывающие бои и возможность создания команды из любимых супергероев и суперзлодеев Марвел. Каждый персонаж обладает своими уникальными навыками и способностями, что добавляет глубину и разнообразие в игровой процесс.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Мод Меню
  • Скорость игры

Скачать MARVEL Strike Force (Мод, Неограниченные атаки) 8.1.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать MARVEL Strike Force (Мод, Неограниченные атаки)
145 Мб
Ссылка 2
145 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о MARVEL Strike Force (Мод, Неограниченные атаки)


Комментарии (3)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 июля 2023 19:39
Лена,
Скоро обновим
+1
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Лена
Лена 14 июля 2023 12:06
Можете обновить мод уже версия есть 7.2.1
-1
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Герман
Герман 30 октября 2022 14:27
Нет файла для закачки... Блин, прям бесит... Вы бы хоть проверяли, а то лижбы закинуть что то
-1
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