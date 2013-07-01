Описание

MMX Hill Dash 2 - Offroad Truck , Car & Bike Racing была создана как напоминание о детстве, а для геймеров - более профессиональное пространство для игры, которую он любил с ранних лет. Hutch Games - студия, специализирующаяся на гоночных играх с инновационным геймплеем и графикой. Игроки могут протестировать MMX Hill Dash, MMX Racing, Hot Wheel: Race Off,… чтобы узнать больше об их игровом процессе. Поэтому MMX Hill Dash 2 станет захватывающей игрой, которая не разочарует вас.





Гоночные игры давно существуют на игровом рынке. Гоночные игры мирового класса, такие как серия Alphast от Gameloft, предлагают незабываемые впечатления, которых нет больше нигде. Такие традиционные игры, как эта, несомненно, принесут геймерам определенную скуку, когда они могут играть в игры с механикой только без каких-либо инноваций. Потому что разрыв в игровом процессе должен создавать гоночные игры со странной механикой, чтобы удовлетворить воображение геймеров, когда им скучно играть в игры, которые имитируют настолько реалистично. Вы, наверное, знаете, что традиционная 2D-игра по вождению по местности проста. Игрок должен двигать машину вперед, преодолевать препятствия, но сохранять равновесие, чтобы машина не падала. Очевидно, что при таком простом игровом процессе дети будут наслаждаться такими играми.







