Описание

Аэропорт Сити - это игра, которая позволяет игрокам почувствовать себя в роли строителей и управляющих аэропортом. Строительство всегда было мечтой многих, и с современными технологиями эта мечта становится более доступной. В игре предоставляется возможность создавать и развивать свой собственный аэропорт, делая его все более эффективным и процветающим.





Издатель игры, Game Insight, известен своими захватывающими и увлекательными симуляторами и ролевыми играми. Они создали Airport City, чтобы предложить игрокам уникальный опыт управления аэропортом. Игра позволяет игрокам строить различные сооружения, улучшать инфраструктуру и обеспечивать пассажиров комфортом и безопасностью.