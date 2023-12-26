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Аэропорт Сити: Построй город (Мод, Много денег)

Аэропорт Сити: Построй город 8.37.05

Много денег
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Версия:
8.37.05
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Game Insight
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 146 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 077
Скриншоты
Описание

Аэропорт Сити - это игра, которая позволяет игрокам почувствовать себя в роли строителей и управляющих аэропортом. Строительство всегда было мечтой многих, и с современными технологиями эта мечта становится более доступной. В игре предоставляется возможность создавать и развивать свой собственный аэропорт, делая его все более эффективным и процветающим.


Издатель игры, Game Insight, известен своими захватывающими и увлекательными симуляторами и ролевыми играми. Они создали Airport City, чтобы предложить игрокам уникальный опыт управления аэропортом. Игра позволяет игрокам строить различные сооружения, улучшать инфраструктуру и обеспечивать пассажиров комфортом и безопасностью.


Информация о модах

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