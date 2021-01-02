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Той Бласт (Toy Blast) (Мод, Много денег)

Той Бласт (Toy Blast) (Мод, Много денег) 15352

8
2
Скачать (156 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Peak
Версия:
15352
Категория:
На русском / Головоломки / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 156 Мб
id приложения:
net.peakgames.amy
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
5 058

Если вы ищете увлекательную головоломку, то игра Toy Blast идеально подойдет для вас. Здесь вас ждет увлекательное приключение, полное красочных игровых элементов и интересных заданий. Механика игры проста и понятна даже новичкам, поэтому вы быстро освоите все ее тонкости.


В Toy Blast ваша задача состоит в том, чтобы сопоставлять блоки одного цвета и увеличивать свой счет. Каждый уровень предлагает новые вызовы и головоломки, которые требуют логического мышления и стратегического планирования. Разблокируйте дополнительные игровые уровни, выполняя задания и достигая высоких результатов.


Одно из главных преимуществ Toy Blast - это возможность использовать свое остроумие и интеллект, чтобы быстро проходить уровни и решать головоломки. Каждый успех принесет вам удовлетворение и радость. Погрузитесь в веселый мир Toy Blast, наслаждайтесь прохождением уровней и побеждайте в каждой головоломке. Здесь каждый день вы будете получать новые вызовы и наслаждаться яркими игровыми элементами.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество жизней
  • Бесконечные бустеры
 Теги темы: Много денег

Скачать Той Бласт (Toy Blast) (Мод, Много денег) 15352 взлом

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Скачать Той Бласт (Toy Blast) (Мод, Много денег)
156 Мб
Ссылка 2
156 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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