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Battle Prime: Online Multiplayer PvP Modern Action

Battle Prime: Online Multiplayer PvP Modern Action 12.0

18
6
Скачать (2.2 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Press Fire Games
Версия:
12.0
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 2.2 Гб
id приложения:
com.blitzteam.battleprime
Русский язык:
Есть
Лайков:
18
Комментарии:
5
Просмотров:
15 048

Battle Prime - это захватывающая игра, разработанная компанией Blitz Team LLC. Несмотря на то, что этот издатель может быть не так известен в масштабах мировой индустрии игр, эта игра обязательно привлечет внимание игроков своим качеством и потрясающей графикой.


Одной из ключевых особенностей Battle Prime является его потрясающая графика, которая делает игру визуально впечатляющей. Эффекты и детализированные декорации создают реалистичное и захватывающее окружение для игроков. Это позволяет игрокам по-настоящему погрузиться в мир игры и наслаждаться каждым моментом сражений.


В игре Battle Prime игроки сталкиваются с интенсивными сражениями, где они могут использовать разнообразное оружие и тактические приемы. Эта игра подарит пользователям аутентичное чувство стрельбы и возможность продемонстрировать свое мастерство в битвах. Она также предоставляет возможность соревноваться с другими игроками и доказать свое превосходство в онлайн-режиме.


Скриншоты

Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Широкий обзор

– Восхождение на стену

– Байпас защиты

 Теги темы: Шутер, Онлайн игры, Встроенный кэш

Скачать Battle Prime: Online Multiplayer PvP Modern Action 12.0 взлом

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Скачать Battle Prime: Online Multiplayer PvP Modern Action 2.2 Гб Ссылка 2 2.2 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Battle Prime: Online Multiplayer PvP Modern Action


Комментарии (5)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 октября 2023 10:43
Верачка,
По "Ссылка 2" будет реклама, а по первой нет.
-1
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Верачка
Верачка 26 октября 2023 01:16
Хуета.Ссылки переводят на рекламу..Раньше сворачивает и грузить сейчас постоянно ролики ..вобщем дичь какая то ссылками именно на эту игру
+1
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Гость сергей
Гость сергей 16 февраля 2023 18:06
а где кеш игры как устанавливать
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 февраля 2023 00:25
Александр, Скоро обновим
+1
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Александр
Александр 10 февраля 2023 10:42
Обновите пожалуйста не работает
0
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