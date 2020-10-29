Описание

Присоединяйтесь к миллионам онлайн-игроков в захватывающем мире Frostborn, где вы сражаетесь с другими игроками в эпической RPG-игре. Вам предстоит исследовать огромный мир Ингард, бывшее царство Одина, который теперь охвачен смертельными существами и злом, в результате открытых врат ада, за которыми стоит богиня смерти, Хель.





В роли одного из немногих выживших в Ингарде вам предстоит объединить усилия с другими игроками, чтобы изгнать мертвецов обратно в ад. Сражайтесь с эпическими монстрами и гигантскими боссами, возвращая мир в земли Морозорожденных.





Особенности игры включают создание собственных персонажей с настраиваемыми чертами лица, прическами и одеждой. Вы также можете выбирать классы для ваших героев и переключаться между ними, используя различное оружие и снаряжение.





Присоединитесь к своим друзьям или другим игрокам в онлайне, чтобы сражаться за выживание и победу в мире Frostborn, где каждое решение и каждое действие влияют на исход вашего приключения. Участвуйте в этой захватывающей RPG-игре и приведите свою команду к победе!