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Crazy Defense Heroes: Защита башни тд (Мод, Много денег)

Crazy Defense Heroes: Защита башни тд (Мод, Много денег) 4.0.2

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Animoca Brands
Версия:
4.0.2
Категория:
Без интернета / На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 250 Мб
id приложения:
com.animocabrands.google.CrazyDefenseHeroes
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
6 274

Crazy Defense Heroes — это популярная защитная игра, которая успешно удерживает свои позиции на рынке видеоигр. Эта игра предлагает свежий подход к жанру защиты, интегрируя элементы фэнтези и аниме-стиля в свой игровой мир. В отличие от многих других защитных игр, которые могут основываться на различных исторических периодах или темах, Crazy Defense Heroes представляет собой уникальную вселенную с яркими и симпатичными аниме-персонажами. Этот стиль характерен для игр, созданных разработчиком Animoca Brands, и стал своеобразным имиджем бренда.


Игрокам предстоит защищать свой замок от волн врагов, используя разнообразные герои и боевые навыки. В игре доступны различные виды героев, каждый из которых обладает уникальными способностями и характеристиками. Игроки должны строить стратегию, выбирая наилучший состав героев и размещая их тактически на поле боя, чтобы справиться с наступающими врагами. Особенностью Crazy Defense Heroes является также его визуальный стиль. Графика выполнена в высоком качестве, и персонажи оформлены в милом аниме-стиле, что придает игре уникальный и привлекательный внешний вид.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД 1
    • МЕНЮ МОД
    • Неограниченные ресурсы
    • Скорость игры
  • МОД 2
    • МЕНЮ МОДОВ
    • Высокий урон
    • Замороженная валюта
    • Замороженные материалы
    • Замороженная энергия
 Теги темы: Много денег

Скачать Crazy Defense Heroes: Защита башни тд (Мод, Много денег) 4.0.2 взлом

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MOD V1 250 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 250 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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