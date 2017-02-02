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Idle Planet Miner (Мод, Бесплатные покупки)

Idle Planet Miner (Мод, Бесплатные покупки) 2.2.17

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Версия:
2.2.17
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Iron Horse Games LLC
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 813
Скриншоты
Описание

Idle Planet Miner - это увлекательная игра, которая позволяет игрокам взять на себя роль горнодобывающего магната и отправиться на поиски и добычу полезных ископаемых на других планетах. В мире игры земные ресурсы исчерпаны, и вы должны исследовать космос, чтобы найти новые источники руды и драгоценных минералов.


Главной особенностью Idle Planet Miner является его "пустой" геймплей, что означает, что игроки могут развивать свою добычу ресурсов практически без участия. Вы создаете свою шахту на планете, нанимаете роботов для добычи, и они будут работать, даже когда вы не играете. Это позволяет вам накапливать ресурсы даже в офлайн-режиме. Игра также предлагает множество возможностей для улучшения шахты, оборудования и роботов, чтобы увеличить производительность и эффективность добычи. Вы также можете исследовать новые планеты и сталкиваться с различными вызовами в процессе своих космических приключений.



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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Скачать Idle Planet Miner (Мод, Бесплатные покупки) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

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