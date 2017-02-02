Описание

Idle Planet Miner - это увлекательная игра, которая позволяет игрокам взять на себя роль горнодобывающего магната и отправиться на поиски и добычу полезных ископаемых на других планетах. В мире игры земные ресурсы исчерпаны, и вы должны исследовать космос, чтобы найти новые источники руды и драгоценных минералов.





Главной особенностью Idle Planet Miner является его "пустой" геймплей, что означает, что игроки могут развивать свою добычу ресурсов практически без участия. Вы создаете свою шахту на планете, нанимаете роботов для добычи, и они будут работать, даже когда вы не играете. Это позволяет вам накапливать ресурсы даже в офлайн-режиме. Игра также предлагает множество возможностей для улучшения шахты, оборудования и роботов, чтобы увеличить производительность и эффективность добычи. Вы также можете исследовать новые планеты и сталкиваться с различными вызовами в процессе своих космических приключений.



