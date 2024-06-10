Scary Teacher 3D (Мод, Много денег/без рекламы) 7.5
Scary Teacher 3D — это захватывающая видеоигра, в которой вы окажетесь в шкуре яркой и талантливой девочки, столкнувшейся с самым сложным учителем. В этой игре вы будете исследовать историю школьных испытаний и насилия, а также искать возможные пути решения.
Вам предстоит столкнуться с неумелым инструктором, который создает трудности и неприятности для вас и других учеников. Ваша задача — найти самые логичные и проницательные способы преподать ему урок, который изменит его жизнь. Вы будете исследовать различные уровни, полные головоломок и секретов, и использовать свою смекалку и творческие способности, чтобы найти решения.
Однако важно отметить, что игра поднимает серьезную тему школьного насилия, поэтому важно подходить к ней с осторожностью и осознанием. Подобные ситуации в реальной жизни требуют серьезного и чуткого обращения. В игре вам предоставляется возможность исследовать возможные пути преодоления сложностей, но помните, что это всего лишь виртуальная среда, а реальные проблемы требуют серьезного обсуждения и поддержки. Так что готовы ли вы взять на себя роль яркой девочки и помочь ей изменить жизнь своего сложного учителя? Вас ждут увлекательные головоломки и моменты, которые помогут разрешить эту историю.
МОД 1
- Неограниченная энергия
- Бесконечные деньги
- Неограниченное количество звезд
МОД 2
- Бесплатные покупки за реальные деньги (требуется интернет и авторизация в сервисах Google);
- Вы можете получать бесплатные предметы, не просматривая рекламу (например, открывая новые уровни).
Скачать Scary Teacher 3D (Мод, Много денег/без рекламы) 7.5 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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