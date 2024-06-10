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Scary Teacher 3D (Мод, Много денег/без рекламы)

Scary Teacher 3D (Мод, Много денег/без рекламы) 7.5

236
33
Скачать (1.1 Гб)
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Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Z & K Games
Версия:
7.5
Категория:
Без интернета / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
id приложения:
com.zakg.scaryteacher.hellgame
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
236
Комментарии:
0
Просмотров:
42 726

Scary Teacher 3D — это захватывающая видеоигра, в которой вы окажетесь в шкуре яркой и талантливой девочки, столкнувшейся с самым сложным учителем. В этой игре вы будете исследовать историю школьных испытаний и насилия, а также искать возможные пути решения.


Вам предстоит столкнуться с неумелым инструктором, который создает трудности и неприятности для вас и других учеников. Ваша задача — найти самые логичные и проницательные способы преподать ему урок, который изменит его жизнь. Вы будете исследовать различные уровни, полные головоломок и секретов, и использовать свою смекалку и творческие способности, чтобы найти решения.


Однако важно отметить, что игра поднимает серьезную тему школьного насилия, поэтому важно подходить к ней с осторожностью и осознанием. Подобные ситуации в реальной жизни требуют серьезного и чуткого обращения. В игре вам предоставляется возможность исследовать возможные пути преодоления сложностей, но помните, что это всего лишь виртуальная среда, а реальные проблемы требуют серьезного обсуждения и поддержки. Так что готовы ли вы взять на себя роль яркой девочки и помочь ей изменить жизнь своего сложного учителя? Вас ждут увлекательные головоломки и моменты, которые помогут разрешить эту историю.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченная энергия
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество звезд

МОД 2

  • Бесплатные покупки за реальные деньги (требуется интернет и авторизация в сервисах Google);
  • Вы можете получать бесплатные предметы, не просматривая рекламу (например, открывая новые уровни).
 Теги темы: Хоррор, Бродилки, Квесты, Много денег, Встроенный кэш, Без рекламы

Скачать Scary Teacher 3D (Мод, Много денег/без рекламы) 7.5 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 1.1 Гб MOD V2 1.1 Гб MOD V1 (Ссылка 2) 1.1 Гб MOD V2 (Ссылка 2) 1.1 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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