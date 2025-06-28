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OTR - Offroad Car Driving Game (Мод, Много денег)

OTR - Offroad Car Driving Game (Мод, Много денег) v1.17.0

462
62
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Версия:
1.17.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
DogByte Games
Категория:
Гонки / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 01:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
82 417
Описание

Off The Road - это новый симулятор езды по бездорожью для устройств на базе Android, который позволяет вам создать свой собственный мир и погрузиться в захватывающие приключения на выбранном автомобиле. В этой игре вы сможете испытать различные погодные условия и разнообразные типы покрытий, когда будете исследовать разные локации и открывать классные трассы. Но это еще не все - вы также сможете вести катеры, управлять вертолетами и многое другое!


Проходите разнообразные задания, зарабатывайте деньги и улучшайте свой транспорт. Если у вас хватает фантазии, то вы сможете создать мощное и впечатляющее транспортное средство. Улучшайте проходимость своего автомобиля и преодолевайте все новые маршруты, которые встречаются вам на пути.


Off The Road предлагает вам свободу и неограниченные возможности, чтобы исследовать миры и испытать адреналин при езде по бездорожью. Погрузитесь в уникальный геймплей и насладитесь потрясающей графикой, созданной для подлинного ощущения реальности.

Так что не упустите шанс окунуться в увлекательный мир Off The Road, где вы сможете стать настоящим гонщиком и покорить самые сложные трассы. Выберите свой любимый автомобиль, настройте его под свои предпочтения и отправляйтесь в захватывающие приключения по бездорожью. У вас нет предела ваших возможностей!


Информация о модах

Неограниченные деньги / разблокированы все автомобили


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Игра входит в подборки:
Автомобильные игры на Андроид
Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Автомобили, Много денег, Встроенный кэш

Скачать OTR - Offroad Car Driving Game (Мод, Много денег) v1.17.0 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о OTR - Offroad Car Driving Game (Мод, Много денег)


Комментарии (5)
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Абоба
Абоба 2 ноября 2022 23:56
Fire Wolf,
Гений
+6
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Fire Wolf
Fire Wolf 26 июня 2022 19:01
А это не приложение чтобы установить моды на офф-роуд?

К сошелению ни-че-го._.
+5
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v1smon
v1smon 1 апреля 2022 07:47
Что делать когда деньги заканчиваются?

+10
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Lensifal
Lensifal Администраторы 8 июня 2020 15:13
Tony,
В скором времени будет перезалито!
+26
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Tony
Tony 8 июня 2020 12:01
Мод не работает 
-13
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