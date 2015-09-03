Версия:
7.4.8
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Ivy
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 528
Описание
Street Racing 3D (Мод, Много денег) - Садитесь за руль мощной гоночной тачки, испытайте настоящий драйв на гонках на асфальте, в городе, за городом, гонки по улицам наполненные интересными испытаниями.
Заставь всех обратить на себя внимание, побеждай в каждом заезде и зарабатывай больше денег.
Катайтесь в разных режимах уличной сцены, показывайте потрясающие результаты в скорости передвижения по различным дорогам.
постройте самую настоящую карьеру гонщика. Выбирайте свой любимый автомобиль из 30+ представленных.
Информация о модах
- Много денег
Показать полностью
Скачать Street Racing 3D (Мод, Много денег) v7.4.8 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer