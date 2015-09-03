Описание

Street Racing 3D (Мод, Много денег) - Садитесь за руль мощной гоночной тачки, испытайте настоящий драйв на гонках на асфальте, в городе, за городом, гонки по улицам наполненные интересными испытаниями.





Заставь всех обратить на себя внимание, побеждай в каждом заезде и зарабатывай больше денег.

Катайтесь в разных режимах уличной сцены, показывайте потрясающие результаты в скорости передвижения по различным дорогам.

постройте самую настоящую карьеру гонщика. Выбирайте свой любимый автомобиль из 30+ представленных.