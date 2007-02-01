Drift Legends 2 - это захватывающая игра, сосредоточенная на дрифт-гонках. В этом продолжении игроки погрузятся в реалистичный трехмерный мир, где им предстоит овладеть мастерством управления различными известными дрифт-автомобилями. Они могут улучшать свои навыки и стать опытными гонщиками, участвуя в захватывающих гонках как в одиночном, так и в многопользовательском режиме.





В этом режиме игроки будут соревноваться с аватарками других энтузиастов дрифта, но не в реальном времени, а с записями их прошлых гонок. Это позволит игрокам сравнивать свои результаты и конкурировать с игроками со всего мира, поднимаясь в рейтингах кросс-платформенной онлайн-таблицы лидеров. Drift Legends 2 предоставляет игрокам невероятные ощущения скорости, адреналина и удовольствия от гонок. В этой игре миры дрифт-гонок открываются перед ними, и они могут стать настоящими мастерами дрифта, покоряя разнообразные трассы и соревнуясь с лучшими гонщиками. Сейчас пришло время продемонстрировать свое мастерство и стать настоящей легендой дрифт-гонок в ней!



