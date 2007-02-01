android-1.ru / Игры / На русском / Drift Legends 2 Car Racing (Мод, Много денег)
Drift Legends 2 Car Racing (Мод, Много денег)

Drift Legends 2 Car Racing (Мод, Много денег) 1.2

3
10
Скачать (552 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Black Fox Entertainment Studio
Версия:
1.2
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 552 Мб
id приложения:
com.BlackFoxEntertainment.DriftLegends2
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
2
Просмотров:
3 470

Drift Legends 2 - это захватывающая игра, сосредоточенная на дрифт-гонках. В этом продолжении игроки погрузятся в реалистичный трехмерный мир, где им предстоит овладеть мастерством управления различными известными дрифт-автомобилями. Они могут улучшать свои навыки и стать опытными гонщиками, участвуя в захватывающих гонках как в одиночном, так и в многопользовательском режиме.


В этом режиме игроки будут соревноваться с аватарками других энтузиастов дрифта, но не в реальном времени, а с записями их прошлых гонок. Это позволит игрокам сравнивать свои результаты и конкурировать с игроками со всего мира, поднимаясь в рейтингах кросс-платформенной онлайн-таблицы лидеров. Drift Legends 2 предоставляет игрокам невероятные ощущения скорости, адреналина и удовольствия от гонок. В этой игре миры дрифт-гонок открываются перед ними, и они могут стать настоящими мастерами дрифта, покоряя разнообразные трассы и соревнуясь с лучшими гонщиками. Сейчас пришло время продемонстрировать свое мастерство и стать настоящей легендой дрифт-гонок в ней!



Скриншоты

Информация о модах
  • Много денег
  • Все автомобили куплены.
 Теги темы: Много денег

Скачать Drift Legends 2 Car Racing (Мод, Много денег) 1.2 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Drift Legends 2 Car Racing (Мод, Много денег)
552 Мб
Ссылка 2
552 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Эльфийка | сюжет без интернета (Полная версия)
Эльфийка | сюжет без интернета (Полная версия)
Версия: 1.0.5
Too Hot to Handle 2 NETFLIX (Мод, Unlocked)
Too Hot to Handle 2 NETFLIX (Мод, Unlocked)
Версия: 1.1
Блок джема (Мод, Много денег)
Блок джема (Мод, Много денег)
Версия: 2.9
Red Hunt: Самолеты экшен шутер (Мод, Много денег)
Red Hunt: Самолеты экшен шутер (Мод, Много денег)
Версия: 1.02.07
The Last Road - Episode One (Мод, Много денег)
The Last Road - Episode One (Мод, Много денег)
Версия: 1.0
Городок на кончике языка (Мод, Много денег)
Городок на кончике языка (Мод, Много денег)
Версия: 10.9
Tile Match: Совпадающие плитки (Мод, Много денег)
Tile Match: Совпадающие плитки (Мод, Много денег)
Версия: 1.33.0
Подземелье Бесконечности (Мод меню)
Подземелье Бесконечности (Мод меню)
Версия: 2.0.10

Отзывы о Drift Legends 2 Car Racing (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Lensifal
Lensifal Администраторы 27 сентября 2023 00:04
SadDemon,
Извините за неудобства :(
0
Ответить
SadDemon
SadDemon 26 сентября 2023 05:21
Куча денег есть, а вот машины вовсе не открыты, платные машины всё так же платные и требуют покупки за реал...
0
Ответить