Версия:
4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BMZ Games
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:49
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
40 929
Описание
Racing Xperience Real Car Racing & Drifting Game - качественный гоночный проект в лучших традициях жанра. Игроки, которые любят скорость, дрифт, первые места в жестких соревнованиях, прокачку и получение новых моделей крутых спорткаров, будут очень и очень довольны тем, что предлагает им эта игра. А красивая графика и очень хорошо проработанная физика поведения болидов предлагают очень приятное применение на практике всех доступных вариантов. Перед участниками представлены различные режимы, которые позволят полностью раскрыть потенциал этого развлечения и надолго погрузиться в игровой процесс.
Информация о модах
- Бесплатная покупка за реальные деньги
- Деньги увеличиваются, когда тратятся
Показать полностью
Скачать Racing Xperience: Симулятор Автомобиля (Мод, Много денег) v4.0 MOD APK
Скачать из Google Play
Скачать Racing Xperience: Симулятор Автомобиля (Мод, Много денег) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer