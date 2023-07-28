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Не уволься! (Мод, Много денег)

Не уволься! (Мод, Много денег) 1.0.68

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Версия:
1.0.68
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
QuickTurtle Co., Ltd.
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 29 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22 783
Скриншоты
Описание

Не уволься! (Мод, Много денег) - В этой игре вы возьмёте под свой контроль персонажа не имеющего денег и конечно же работы. Вам необходимо подняться по карьерной лестнице и добиться успеха. Испытайте в игре тягости трудной работы, ежедневной работы. Пиксельная графика и игровой процесс обеспечивают безжалостного новичка, который пытается избежать увольнения в первый же день работы. Голова - Скунс, коллеги - сволочи, будьте готовы к худшим условиям окружающей среды на новой локации, а если хотите чего-то добиться - хватайтесь за голову.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Не уволься! (Мод, Много денег) v1.0.68 MOD APK

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Скачать Не уволься! (Мод, Много денег) 29 Мб Ссылка 2 29 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Не уволься! (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Insta
Insta 28 июля 2023 20:45
Не работает
+5
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