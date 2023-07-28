Описание

Не уволься! (Мод, Много денег) - В этой игре вы возьмёте под свой контроль персонажа не имеющего денег и конечно же работы. Вам необходимо подняться по карьерной лестнице и добиться успеха. Испытайте в игре тягости трудной работы, ежедневной работы. Пиксельная графика и игровой процесс обеспечивают безжалостного новичка, который пытается избежать увольнения в первый же день работы. Голова - Скунс, коллеги - сволочи, будьте готовы к худшим условиям окружающей среды на новой локации, а если хотите чего-то добиться - хватайтесь за голову.