Не уволься! (Мод, Много денег) - В этой игре вы возьмёте под свой контроль персонажа не имеющего денег и конечно же работы. Вам необходимо подняться по карьерной лестнице и добиться успеха. Испытайте в игре тягости трудной работы, ежедневной работы. Пиксельная графика и игровой процесс обеспечивают безжалостного новичка, который пытается избежать увольнения в первый же день работы. Голова - Скунс, коллеги - сволочи, будьте готовы к худшим условиям окружающей среды на новой локации, а если хотите чего-то добиться - хватайтесь за голову.
Много денег
Скачать Не уволься! (Мод, Много денег) v1.0.68 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.