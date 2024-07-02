Tap Ninja — захватывающая игра в жанре "tap", где каждый ваше касание экрана олицетворяет смертельный удар катаной. В то время как враги приближаются со всех сторон, ваша задача уничтожать их быстрым движением пальца. Простой и увлекательный геймплей позволяет игрокам легко войти в ритм, но сложно достичь мастерства. По мере прогресса вы будете зарабатывать опыт, улучшая своего ниндзя и открывая новых персонажей с уникальными способностями. В игре представлено множество разнообразных врагов, от простых бандитов до могущественных самураев. Соревнуйтесь с друзьями и игроками со всего мира в таблице лидеров и наслаждайтесь возможностью кастомизации вашего персонажа.