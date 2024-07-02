Tap Ninja - Idle-игра (Мод, Много денег) 6.0.0
Версия:
6.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Broken Glass
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:49
Возраст:
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 586
Tap Ninja — захватывающая игра в жанре "tap", где каждый ваше касание экрана олицетворяет смертельный удар катаной. В то время как враги приближаются со всех сторон, ваша задача уничтожать их быстрым движением пальца. Простой и увлекательный геймплей позволяет игрокам легко войти в ритм, но сложно достичь мастерства. По мере прогресса вы будете зарабатывать опыт, улучшая своего ниндзя и открывая новых персонажей с уникальными способностями. В игре представлено множество разнообразных врагов, от простых бандитов до могущественных самураев. Соревнуйтесь с друзьями и игроками со всего мира в таблице лидеров и наслаждайтесь возможностью кастомизации вашего персонажа.
Информация о модах
Мод 1
- МЕНЮ МОД
- Скорость игры
Мод 2
- МЕНЮ МОД
- Неограниченное количество врагов
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