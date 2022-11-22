Версия:
1.37
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Cradley Creations
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 019
Описание
Counter Terrorist Robot Game — это увлекательная мобильная стрелялка, которая переносит игроков в мир, где технологии и тактика борьбы с терроризмом достигли нового уровня. В этой игре вы берете на себя роль робота-агента, цель которого — защита зеленых лесов от разрушительных атак вражеских роботизированных отрядов.
Игра выделяется своим подходом к классическому жанру стрелялок, вводя элементы стратегии и тактического планирования. Игрокам предстоит не просто вести огонь в ответ на атаки врага, но и активно исследовать локации в поисках баз противника, чтобы предотвратить масштабные террористические атаки.
Информация о модах
Режим бога
Тупой враг
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