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Игры со стрельбой из роботов (Мод, Режим бога)

Игры со стрельбой из роботов (Мод, Режим бога) 1.37

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Версия:
1.37
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Cradley Creations
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 019
Скриншоты
Описание

Counter Terrorist Robot Game — это увлекательная мобильная стрелялка, которая переносит игроков в мир, где технологии и тактика борьбы с терроризмом достигли нового уровня. В этой игре вы берете на себя роль робота-агента, цель которого — защита зеленых лесов от разрушительных атак вражеских роботизированных отрядов.


Игра выделяется своим подходом к классическому жанру стрелялок, вводя элементы стратегии и тактического планирования. Игрокам предстоит не просто вести огонь в ответ на атаки врага, но и активно исследовать локации в поисках баз противника, чтобы предотвратить масштабные террористические атаки.



Информация о модах

Режим бога

Тупой враг

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Игры со стрельбой из роботов (Мод, Режим бога) v1.37 MOD APK

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Скачать Игры со стрельбой из роботов (Мод, Режим бога) 47 Мб Ссылка 2 47 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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