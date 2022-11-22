Описание

Counter Terrorist Robot Game — это увлекательная мобильная стрелялка, которая переносит игроков в мир, где технологии и тактика борьбы с терроризмом достигли нового уровня. В этой игре вы берете на себя роль робота-агента, цель которого — защита зеленых лесов от разрушительных атак вражеских роботизированных отрядов.





Игра выделяется своим подходом к классическому жанру стрелялок, вводя элементы стратегии и тактического планирования. Игрокам предстоит не просто вести огонь в ответ на атаки врага, но и активно исследовать локации в поисках баз противника, чтобы предотвратить масштабные террористические атаки.



