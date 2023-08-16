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Archery bastions: Захват замка (Мод, Много денег)

Archery bastions: Захват замка (Мод, Много денег) 0.3.4

68
18
Скачать (156 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
0.3.4
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 156 Мб
id приложения:
com.bastion.archers
Русский язык:
Есть
Лайков:
68
Комментарии:
2
Просмотров:
29 306

Archery Fortress: Castle Wars - это увлекательная аркадная игра, разработанная студией CASUAL AZUR GAMES, которая позволяет вам взять под свой контроль армию лучников и сразиться с противником на другой стороне. В этой игре вы и ваш противник ходите по очереди и стремитесь нанести максимальный урон друг другу. Игра предоставляет вам возможность разрабатывать стратегии и тактику для победы. Вы должны рассчитать силу выстрела и выбрать правильный уровень атаки, чтобы победить своего соперника.


Перед каждой битвой вы можете увеличить количество воинов, улучшить их силу и укрепить свой замок. Это позволяет вам подготовиться к более сложным битвам по мере прохождения игры. С каждым новым уровнем армии становятся все более мощными, и битвы становятся сложнее. Вам придется постараться, чтобы победить все более сильных противников.Archery Fortress: Castle Wars предлагает захватывающий геймплей и вызовы, которые помогут вам развивать свои навыки стратегии и меткости. Если вы интересуетесь аркадными играми, эта игра может оказаться забавным и увлекательным вариантом для вас.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • Взлом масштабирования
  • Неограниченная специальная стрелка
  • Удалена навязчивая реклама
 Теги темы: Много денег

Скачать Archery bastions: Захват замка (Мод, Много денег) 0.3.4 взлом

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Скачать Archery bastions: Захват замка (Мод, Много денег) 156 Мб Ссылка 2 156 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Archery bastions: Захват замка (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Пока не знаю
Пока не знаю 12 апреля 2023 16:21
Ещё не видел ноооо..
-2
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pogukgreen
pogukgreen 14 сентября 2022 00:28
Мод не работает, ни денег нет, ни бомб, ничего. Просто мод меню которое ничего не делает.
+8
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