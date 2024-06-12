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Merge Wildwood (Мод, Много денег)

Merge Wildwood (Мод, Много денег) 1.18.78

3
2
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
TreesPlease Games Ltd
Версия:
1.18.78
Категория:
На русском / Головоломки / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 161 Мб
id приложения:
com.treespleasegames.merge1
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
2
Просмотров:
2 360

Merge Wildwood - это захватывающая игра, которая приглашает вас на остров, где вам предстоит заботиться о лесной природе. В этой уникальной игре вашей задачей будет обнаруживать предметы, которые вредны для леса, и удалять их, чтобы вернуть природе её первозданную красоту.


Используя механику объединения (merge), вы сможете комбинировать похожие предметы и уничтожать прикрепленные к ним шипы, чтобы выполнить свою миссию по очищению леса. Ваша цель - сделать лес зеленым и здоровым, чтобы он мог расцвести во всей своей красе.


По мере того как вы продвигаетесь в игре, вы будете улучшать и преображать остров, делая его еще более красивым и живописным. Каждое действие, каждое объединение предметов приводит вас ближе к вашей цели сделать остров привлекательным и процветающим.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Merge Wildwood (Мод, Много денег) 1.18.78 взлом

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Скачать Merge Wildwood (Мод, Много денег) 161 Мб Ссылка 2 161 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Merge Wildwood (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Ko6ka
Ko6ka 20 февраля 2024 14:12
Разочарование века. Нет никакого мода. Деньги обещанные так и не появились😖
-2
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Lexio84
Lexio84 25 августа 2022 04:19
No sound on galaxy tab A8
-1
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