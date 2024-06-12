Merge Wildwood (Мод, Много денег) 1.18.78
Merge Wildwood - это захватывающая игра, которая приглашает вас на остров, где вам предстоит заботиться о лесной природе. В этой уникальной игре вашей задачей будет обнаруживать предметы, которые вредны для леса, и удалять их, чтобы вернуть природе её первозданную красоту.
Используя механику объединения (merge), вы сможете комбинировать похожие предметы и уничтожать прикрепленные к ним шипы, чтобы выполнить свою миссию по очищению леса. Ваша цель - сделать лес зеленым и здоровым, чтобы он мог расцвести во всей своей красе.
По мере того как вы продвигаетесь в игре, вы будете улучшать и преображать остров, делая его еще более красивым и живописным. Каждое действие, каждое объединение предметов приводит вас ближе к вашей цели сделать остров привлекательным и процветающим.
Много денег
Скачать Merge Wildwood (Мод, Много денег) 1.18.78 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
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