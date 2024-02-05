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Blast Friends: три в ряд (Мод, Без рекламы)

Blast Friends: три в ряд (Мод, Без рекламы) 2.6.7

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Версия:
2.6.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Unico Studio
Категория:
Головоломки / Пазлы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 064
Скриншоты
Описание

Blast Friends: Три в ряд - это захватывающая бесплатная игра в жанре трифекта, которая обещает начать настоящую революцию в этом жанре. Она предлагает современный подход к классическому геймплею "Тройка", снабжая игроков сотнями уровней, разнообразными героями мультфильмов и забавными игрушками. Чем отличается Blast Friends: Три в ряд от других подобных игр? В этой игре вы найдете уникальные элементы, такие как специальные кубики, бустеры и усилители, которые придают игре непредсказуемость и разнообразие.


Ваша возможность играть безгранична, и вы можете начать свое приключение в мире Exploding Friends прямо сейчас. Основной целью игры является соединение и разрушение цветных квадратиков, активация сумасшедших ракет и взрыв бомб. Это создает захватывающие комбинации и добавляет динамики игровому процессу. Blast Friends: Три в ряд обещает быть настоящим триумфом в жанре головоломок и подарит вам увлекательные часы развлечения.




Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные ходы
  • Неограниченная жизнь
  • Неограниченный билет
  • Неограниченное количество звезд
  • Неограниченные возможности
  • БЕЗ РЕКЛАМЫ
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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Blast Friends: три в ряд (Мод, Без рекламы) v2.6.7 MOD APK

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Скачать Blast Friends: три в ряд (Мод, Без рекламы) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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