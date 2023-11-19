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Abandoned City Survival (Мод, Много материалов)

Abandoned City Survival (Мод, Много материалов) 1.0.11

23
9
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
1.0.11
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 172 Мб
id приложения:
abandoned.city.survival
Русский язык:
Есть
Лайков:
23
Комментарии:
0
Просмотров:
36 673

Survival City Builder — это захватывающая игра-кликер с уникальной концепцией выживания, которая позволяет игрокам строить и развивать свой город, преодолевать трудности и наслаждаться захватывающим геймплеем на выживание. В этой игре вы будете сталкиваться с различными вызовами, которые потребуют от вас стратегического мышления, ресурсного управления и принятия важных решений.


Одним из самых привлекательных аспектов игры является возможность играть в многопользовательском режиме, где вы можете сотрудничать с другими игроками, исследовать мир вместе и делиться ресурсами. Вместе вы можете создавать процветающие поселения, бороться с опасностями и достигать новых высот выживания.


Вы сможете создавать и улучшать различные здания, производить ресурсы, развивать технологии и защищать свой город от угроз. Каждое принятое вами решение будет иметь влияние на процветание вашего города и способность выжить в непростых условиях.

Погрузитесь в захватывающий мир Survival City Builder и испытайте на себе вызовы выживания. Постройте свой город, создайте сильное сообщество и преодолейте все трудности, чтобы стать истинным мастером выживания. Вас ждут незабываемые приключения и возможность почувствовать себя настоящим выживальщиком.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Ресурсы не уменьшаются
  • Хранилище большой емкости
  • Мгновенное создание (без задержки)
  • Неограниченная скорость x2 времени (посмотрите рекламу 1 раз, чтобы включить)
  • Human Spawn x50 (Посмотрите рекламу 1 раз, чтобы включить)



Скачать Abandoned City Survival (Мод, Много материалов) 1.0.11 взлом

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Скачать Abandoned City Survival (Мод, Много материалов)
172 Мб
Ссылка 2
172 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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