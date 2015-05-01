Описание

Добро пожаловать в Долину кошек, где вас ждёт незабываемое приключение в очаровательной деревне, полной милых и любящих кошек. Заботьтесь о своих пушистых друзьях, помогайте им обустраивать ферму и развивать город, создавая уютное пространство для всех жителей.





Выращивайте урожай, улучшайте здания, исследуйте окружающую природу и наслаждайтесь беззаботным временем в компании своих котиков. Долина кошек — это игра, которая объединяет фермерский симулятор с теплом и заботой о животных, делая каждую минуту геймплея по-настоящему приятной. Присоединяйтесь к этому пушистому сообществу и начните своё приключение уже сегодня!