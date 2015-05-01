Долина кошек (Мод меню) 1.0.15
Постройте свой уютный мир с пушистыми друзьями в Долине кошек
Версия:
1.0.15
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TREEPLLA
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
68
Описание
Добро пожаловать в Долину кошек, где вас ждёт незабываемое приключение в очаровательной деревне, полной милых и любящих кошек. Заботьтесь о своих пушистых друзьях, помогайте им обустраивать ферму и развивать город, создавая уютное пространство для всех жителей.
Выращивайте урожай, улучшайте здания, исследуйте окружающую природу и наслаждайтесь беззаботным временем в компании своих котиков. Долина кошек — это игра, которая объединяет фермерский симулятор с теплом и заботой о животных, делая каждую минуту геймплея по-настоящему приятной. Присоединяйтесь к этому пушистому сообществу и начните своё приключение уже сегодня!
Информация о модах
- Меню модов
- Неограниченный драгоценный камень
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