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Долина кошек (Мод меню)

Долина кошек (Мод меню) 1.0.15

Постройте свой уютный мир с пушистыми друзьями в Долине кошек
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Версия:
1.0.15
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TREEPLLA
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
68
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Долину кошек, где вас ждёт незабываемое приключение в очаровательной деревне, полной милых и любящих кошек. Заботьтесь о своих пушистых друзьях, помогайте им обустраивать ферму и развивать город, создавая уютное пространство для всех жителей.


Выращивайте урожай, улучшайте здания, исследуйте окружающую природу и наслаждайтесь беззаботным временем в компании своих котиков. Долина кошек — это игра, которая объединяет фермерский симулятор с теплом и заботой о животных, делая каждую минуту геймплея по-настоящему приятной. Присоединяйтесь к этому пушистому сообществу и начните своё приключение уже сегодня!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченный драгоценный камень
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Долина кошек (Мод меню) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

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