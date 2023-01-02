Описание

Sunset Motel Supermarket Simulator 2024 предлагает вам уникальный опыт управления многогранным бизнесом. Как менеджеру мотеля, вам предстоит следить за ежедневной работой оживленного супермаркета для путешественников и местных жителей, обеспечивать безупречное обслуживание на заправочной станции и развивать свою империю. Станьте лидером, который справится с любыми вызовами, от управления кассовыми операциями до найма сотрудников для эффективной работы.





Эта 3D-игра сочетает в себе симулятор управления мотелем, игры кассира супермаркета и управление заправочной станцией. Балансируйте между обязанностями, расширяйте свой бизнес и создайте успешное предприятие. Sunset Motel Supermarket Simulator 2024 — это отличная возможность испытать свои навыки управления и насладиться динамичным геймплеем. Станьте идеальным менеджером уже сегодня!