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Supermarket & Motel Simulator (Мод, Много денег)

Supermarket & Motel Simulator (Мод, Много денег) 2.1.23

Управляйте мотелем, супермаркетом и заправочной станцией
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Версия:
2.1.23
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Peri Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 236 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
75
Скриншоты
Описание

Sunset Motel Supermarket Simulator 2024 предлагает вам уникальный опыт управления многогранным бизнесом. Как менеджеру мотеля, вам предстоит следить за ежедневной работой оживленного супермаркета для путешественников и местных жителей, обеспечивать безупречное обслуживание на заправочной станции и развивать свою империю. Станьте лидером, который справится с любыми вызовами, от управления кассовыми операциями до найма сотрудников для эффективной работы.


Эта 3D-игра сочетает в себе симулятор управления мотелем, игры кассира супермаркета и управление заправочной станцией. Балансируйте между обязанностями, расширяйте свой бизнес и создайте успешное предприятие. Sunset Motel Supermarket Simulator 2024 — это отличная возможность испытать свои навыки управления и насладиться динамичным геймплеем. Станьте идеальным менеджером уже сегодня!


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 Теги темы: Много денег

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