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Idle Supernatural School (Мод, Без рекламы)

Idle Supernatural School (Мод, Без рекламы) 2.1.8

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Версия:
2.1.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Longames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 843

«Idle Supernatural School» — игра, в которой вы руководите секретной школой одаренных детей и пожилых людей. Уроки и тренировки на сверхспособности не будут отвлекать от самых обычных занятий, что пригодится в дальнейшем.


Наш мир изменился, нельзя забывать об образовании. Чтобы выжить в жизни, необходимо каждый день узнавать что-то новое. Idle Supernatural School поможет вам сделать это, не прерывая естественного роста молодых людей, чтобы они могли получить фору и овладеть сверхспособностями, не пренебрегая учебой.


В этой игре вас ждут новые возможности. Мир изменился, но нельзя забывать об образовании. Чтобы выжить в жизни, нужно каждый день узнавать что-то новое. Idle Supernatural School поможет вам достичь этого, не нарушая естественный рост молодежи и не пренебрегая учебой. Вы можете получить фору, овладев сверхспособностями, еще учась!


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Скачать Idle Supernatural School (Мод, Без рекламы) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

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