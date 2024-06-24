Idle Supernatural School (Мод, Без рекламы) 2.1.8
«Idle Supernatural School» — игра, в которой вы руководите секретной школой одаренных детей и пожилых людей. Уроки и тренировки на сверхспособности не будут отвлекать от самых обычных занятий, что пригодится в дальнейшем.
Наш мир изменился, нельзя забывать об образовании. Чтобы выжить в жизни, необходимо каждый день узнавать что-то новое. Idle Supernatural School поможет вам сделать это, не прерывая естественного роста молодых людей, чтобы они могли получить фору и овладеть сверхспособностями, не пренебрегая учебой.
В этой игре вас ждут новые возможности. Мир изменился, но нельзя забывать об образовании. Чтобы выжить в жизни, нужно каждый день узнавать что-то новое. Idle Supernatural School поможет вам достичь этого, не нарушая естественный рост молодежи и не пренебрегая учебой. Вы можете получить фору, овладев сверхспособностями, еще учась!
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