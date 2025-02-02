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Love Eden: Interactive Stories (Мод меню)

Love Eden: Interactive Stories (Мод меню) 1.6.2

Романтика, интриги и выбор в захватывающем симуляторе
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Версия:
1.6.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Noderno Limited
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
526
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Love Eden: Interactive Stories — уникальный мир свиданий и страстных романов! Создайте свою историю любви, выбирая между трогательными моментами, яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета. Погрузитесь в мир, где каждое ваше решение открывает двери к новым возможностям и романтическим встречам.


Общайтесь с очаровательными героями через игривые сообщения и взаимодействия, станьте мастером флирта или наслаждайтесь трепетом искренних свиданий. Love Eden: Interactive Stories предлагает вам исследовать захватывающий остров любви, строить отношения и разгадывать тайны страсти. Сможете ли вы найти идеальную пару и написать свою собственную романтическую сказку? Всё зависит от вас!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные бриллианты || Никогда не уменьшаются
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 Теги темы: Мод меню, Новеллы

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Скачать Love Eden: Interactive Stories (Мод меню) 141 Мб Ссылка 2 141 Мб

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