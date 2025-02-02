Love Eden: Interactive Stories (Мод меню) 1.6.2
Романтика, интриги и выбор в захватывающем симуляторе
Версия:
1.6.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Noderno Limited
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
526
Описание
Добро пожаловать в Love Eden: Interactive Stories — уникальный мир свиданий и страстных романов! Создайте свою историю любви, выбирая между трогательными моментами, яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета. Погрузитесь в мир, где каждое ваше решение открывает двери к новым возможностям и романтическим встречам.
Общайтесь с очаровательными героями через игривые сообщения и взаимодействия, станьте мастером флирта или наслаждайтесь трепетом искренних свиданий. Love Eden: Interactive Stories предлагает вам исследовать захватывающий остров любви, строить отношения и разгадывать тайны страсти. Сможете ли вы найти идеальную пару и написать свою собственную романтическую сказку? Всё зависит от вас!
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Неограниченные бриллианты || Никогда не уменьшаются
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