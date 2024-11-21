Описание

Магазин предметов королевства — это увлекательный симулятор, где вы берёте на себя роль лавочника в мире RPG. Создавайте и продавайте уникальные предметы, выполняйте заказы клиентов, исследуйте подземелья и расширяйте свой ассортимент. Каждый день в вашем магазине — это новые возможности для развития и прибыльных сделок.





Даже в режиме ожидания ваш бизнес продолжает работать, принося доход, пока вы занимаетесь своими делами. Игра идеально подходит для тех, кто хочет насладиться экономической стратегией в свободное время, объединяя управление магазином с элементами приключений и крафта.