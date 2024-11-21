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Kingdom's Item Shop (Мод, Много золота)

Kingdom's Item Shop (Мод, Много золота) 1.1.1

Управляйте магазином и покоряйте мир ролевой игры
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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ASOBOX
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Магазин предметов королевства — это увлекательный симулятор, где вы берёте на себя роль лавочника в мире RPG. Создавайте и продавайте уникальные предметы, выполняйте заказы клиентов, исследуйте подземелья и расширяйте свой ассортимент. Каждый день в вашем магазине — это новые возможности для развития и прибыльных сделок.


Даже в режиме ожидания ваш бизнес продолжает работать, принося доход, пока вы занимаетесь своими делами. Игра идеально подходит для тех, кто хочет насладиться экономической стратегией в свободное время, объединяя управление магазином с элементами приключений и крафта.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Неограниченное золото
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 Теги темы: Много денег

Скачать Kingdom's Item Shop (Мод, Много золота) v1.1.1 MOD APK

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Скачать Kingdom's Item Shop (Мод, Много золота) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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