Kingdom's Item Shop (Мод, Много золота) 1.1.1
Управляйте магазином и покоряйте мир ролевой игры
Версия:
1.1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ASOBOX
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание
Магазин предметов королевства — это увлекательный симулятор, где вы берёте на себя роль лавочника в мире RPG. Создавайте и продавайте уникальные предметы, выполняйте заказы клиентов, исследуйте подземелья и расширяйте свой ассортимент. Каждый день в вашем магазине — это новые возможности для развития и прибыльных сделок.
Даже в режиме ожидания ваш бизнес продолжает работать, принося доход, пока вы занимаетесь своими делами. Игра идеально подходит для тех, кто хочет насладиться экономической стратегией в свободное время, объединяя управление магазином с элементами приключений и крафта.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим Бога
- Неограниченное золото
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