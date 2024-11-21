Описание

Lifespring Land: Farm Survival – История выживания и поисков бессмертия. Начало 16 века. В Англии распространилась легенда о Фонтане Жизни — мистическом источнике, способном исцелить любые болезни и даровать бессмертие. За тайной этой легенды отправился молодой исследователь Джек, вооруженный древней картой, которая вела его на юг. Его амбиции объединяют команду отважных искателей приключений: Грейс, находчивую геодезистку; Ноя, опытного капитана; и Генри, стойкого военного полковника.





Однако их плавание завершается катастрофой. Гигантский осьминог разрушает их корабль, выбросив членов команды на загадочные острова. Теперь их задача не только разгадать тайны Фонтана, но и выжить. Постройте ферму, исследуйте дикие земли, преодолевайте природные и мистические опасности, чтобы приблизиться к разгадке легенды. Выживание — это только начало вашего эпического приключения.