android-1.ru / Игры / Симуляторы / Lifespring Land: Farm Survival (Мод Меню)
Lifespring Land: Farm Survival (Мод Меню)

Lifespring Land: Farm Survival (Мод Меню) 1.0.2

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TAAP GAME STUDIO
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Lifespring Land: Farm Survival – История выживания и поисков бессмертия. Начало 16 века. В Англии распространилась легенда о Фонтане Жизни — мистическом источнике, способном исцелить любые болезни и даровать бессмертие. За тайной этой легенды отправился молодой исследователь Джек, вооруженный древней картой, которая вела его на юг. Его амбиции объединяют команду отважных искателей приключений: Грейс, находчивую геодезистку; Ноя, опытного капитана; и Генри, стойкого военного полковника.


Однако их плавание завершается катастрофой. Гигантский осьминог разрушает их корабль, выбросив членов команды на загадочные острова. Теперь их задача не только разгадать тайны Фонтана, но и выжить. Постройте ферму, исследуйте дикие земли, преодолевайте природные и мистические опасности, чтобы приблизиться к разгадке легенды. Выживание — это только начало вашего эпического приключения.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Бесплатная покупка в приложении

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Lifespring Land: Farm Survival (Мод Меню) v1.0.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Lifespring Land: Farm Survival (Мод Меню) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Real Surgeon Simulator Game (Мод, Без рекламы)
Real Surgeon Simulator Game (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.34
Virtual TCG Cards Shop Manager (Мод, Много денег)
Virtual TCG Cards Shop Manager (Мод, Много денег)
Version: 1.0
UNHOLIC SYNDROME: BL Fantasy (Мод, Премиум выборы)
UNHOLIC SYNDROME: BL Fantasy (Мод, Премиум выборы)
Version: 1.0.4
Guardian Raising Idle RPG (Мод Меню)
Guardian Raising Idle RPG (Мод Меню)
Version: 2.3.1
Игра в полицию пограничного (Мод, Бесплатные покупки)
Игра в полицию пограничного (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 10.0
The Last Train (Мод, Бесплатные покупки)
The Last Train (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.1.89
Dual Blade Growth (Мод меню)
Dual Blade Growth (Мод меню)
Version: 1.0.7
TCG Card Shop Tycoon 2 (Мод Меню)
TCG Card Shop Tycoon 2 (Мод Меню)
Version: 130

Отзывы о Lifespring Land: Farm Survival (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив