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Virtual TCG Cards Shop Manager (Мод, Много денег)

Virtual TCG Cards Shop Manager (Мод, Много денег) 1.0

Постройте свою карточную империю
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Версия:
1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
The GameBrick
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Virtual TCG Cards Shop Manager предлагает вам уникальный опыт управления магазином коллекционных карточек. Начиная с малого, со скромным инвентарем и ограниченными ресурсами, ваша задача — превратить своё предприятие в самый популярный магазин карточек в городе. Вас ждёт динамичный мир коллекционирования, где каждое решение — от ценообразования редких бустеров до визуального оформления полок — влияет на успех.


Развивайте свой магазин, привлекайте новых клиентов и создавайте уникальную атмосферу, которая заставит покупателей возвращаться снова и снова. Управляйте запасами, создавайте стратегические макеты для демонстрации товаров и отслеживайте тенденции рынка, чтобы всегда оставаться на шаг впереди. Virtual TCG Cards Shop Manager сочетает стратегию и творчество, делая ваш путь к вершине мира коллекционных карточек захватывающим и увлекательным!


Информация о модах

неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Virtual TCG Cards Shop Manager (Мод, Много денег) v1.0 MOD APK

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Скачать Virtual TCG Cards Shop Manager (Мод, Много денег) 164 Мб Ссылка 2 164 Мб
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