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Truck Simulator : Silk Road (Мод, Много денег)

Truck Simulator : Silk Road (Мод, Много денег) 3.4

10
23
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Redstone Creatives
Версия:
3.4
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
id приложения:
com.redstonecreatives.silkroadtrucksimulator
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
6 751

Шелковый путь - это название самого известного в мире маршрута, который соединяется с восточной оконечности и простирается по всей Азии и Европе. С древних времен эта дорога сформировала собственную легенду, когда многие страны объединились, чтобы развить ее, чтобы легко транспортировать товары повсюду. В этой статье Silk Road Truck Simulator подарит игрокам самое искреннее ощущение, что они становятся водителем транспорта на Великом шелковом пути мира. Самым впечатляющим в этой игре является то, что она воссоздает все страны, связанные с Шелковым путем, как игровую среду.


Silk Road Truck Simulator представит игрокам ультрасовременную 3D-графику и идеально оптимизирован для устройств нового поколения. С его помощью игроки могут любоваться сверкающей, переливающейся и завораживающей красотой природы и стран, окружающих Шелковый путь. Кроме того, игра будет моделировать все специальные структуры по пути и дать игрокам наиболее реалистичное ощущение с помощью визуальных эффектов, звуков и других элементов. Еще никогда вождение грузовика не было таким увлекательным занятием. Тем не менее, она всегда стимулирует игроков к исследованию, и эта игра даст им возможность исследовать Шелковый путь и культурное разнообразие разных стран.



Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Truck Simulator : Silk Road (Мод, Много денег) 3.4 взлом

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Скачать Truck Simulator : Silk Road (Мод, Много денег)
120 Мб
Ссылка 2
120 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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