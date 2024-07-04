простой спортивный менеджер (Мод, Много денег) 0.1.147
Версия:
0.1.147
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tiramisu
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 161 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 286
Basketball Legends Tycoon Idle Sports Manager - "Tapa Simulator" плюс спортивный и баскетбольный проект плюс менеджер. В любом случае все мероприятия по освоению ресурсов выполняются в простейшем виде. Однако его более поздняя реализация очень и очень увлекательна.
Перед игроками откроется обширный список способов, профессиональных спортсменов и бонусов для ускорения достижения целей и улучшения различных дополнительных аспектов. Качественная низкополигональная графика, анимация, бескрайние просторы для достижения амбиций и многое другое очарует поклонников этой категории развлечений.
Информация о модах
Множитель заработка денежных средств
Множитель заработка золота Навязчивая
реклама удалена
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