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простой спортивный менеджер (Мод, Много денег)

простой спортивный менеджер (Мод, Много денег) 0.1.147

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Версия:
0.1.147
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tiramisu
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 161 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 286

Basketball Legends Tycoon Idle Sports Manager - "Tapa Simulator" плюс спортивный и баскетбольный проект плюс менеджер. В любом случае все мероприятия по освоению ресурсов выполняются в простейшем виде. Однако его более поздняя реализация очень и очень увлекательна. 


Перед игроками откроется обширный список способов, профессиональных спортсменов и бонусов для ускорения достижения целей и улучшения различных дополнительных аспектов. Качественная низкополигональная графика, анимация, бескрайние просторы для достижения амбиций и многое другое очарует поклонников этой категории развлечений.


Скриншоты

Информация о модах

Множитель заработка денежных средств

Множитель заработка золота Навязчивая

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 Теги темы: Много денег

Скачать простой спортивный менеджер (Мод, Много денег) 0.1.147 взлом

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Скачать простой спортивный менеджер (Мод, Много денег) 161 Мб Ссылка 2 161 Мб

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