Basketball Legends Tycoon Idle Sports Manager - "Tapa Simulator" плюс спортивный и баскетбольный проект плюс менеджер. В любом случае все мероприятия по освоению ресурсов выполняются в простейшем виде. Однако его более поздняя реализация очень и очень увлекательна.





Перед игроками откроется обширный список способов, профессиональных спортсменов и бонусов для ускорения достижения целей и улучшения различных дополнительных аспектов. Качественная низкополигональная графика, анимация, бескрайние просторы для достижения амбиций и многое другое очарует поклонников этой категории развлечений.