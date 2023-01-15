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Drop The Number™ : Merge Game (Бросьте число) (Мод, много денег)

Drop The Number™ : Merge Game (Бросьте число) (Мод, много денег) 2.3.3

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Версия:
2.3.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SUPERBOX.INC
Категория:
На русском / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 688

Игра "Drop The Number" предлагает игрокам увлекательное исследование мира чисел и головоломок. В ней игроку предстоит сопоставлять плитки с одинаковыми числами, и он может продолжать это делать до достижения определенного числа. В игре присутствуют цифры, разбросанные повсюду, и задача игрока - объединять их таким образом, чтобы получить требуемый результат.


Один из интересных аспектов игры - это разнообразие схем объединения чисел, которые могут возникать в зависимости от расположения цифр. Это добавляет элемент стратегии и головоломки в игровой процесс, поскольку игрок должен выбирать, какие числа объединять, чтобы достичь желаемого результата.


Что делает "Drop The Number" еще более увлекательной, так это случайный алгоритм, который обеспечивает появление новых препятствий и вызовов на каждом уровне. Это значит, что игроки не будут сталкиваться с одними и теми же головоломками снова и снова, делая игровой опыт более разнообразным и захватывающим.



Скриншоты

Информация о модах

Много денег и бустеров.

 Теги темы: Много денег

Скачать Drop The Number™ : Merge Game (Бросьте число) (Мод, много денег) 2.3.3 взлом

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Скачать Drop The Number™ : Merge Game (Бросьте число) (Мод, много денег) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

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