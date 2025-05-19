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Хороший кусочек (Мод, Без рекламы)

Хороший кусочек (Мод, Без рекламы) 1.9.65

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Версия:
1.9.65
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 14:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 204
Скриншоты
Описание

Good Slice не просто очередная игра на мобильных устройствах. В своей сути это искусство нарезки, которое превращает простое действие в увлекательное развлечение. Время от времени в игровой индустрии появляются игры, которые, казалось бы, просты в освоении, но при этом безумно увлекательны, и Good Slice именно такая.


С первого взгляда кажется, что нарезать фрукты — это просто. Но каждый уровень в Good Slice ставит перед игроком новые вызовы, требуя ловкости и стратегического мышления. Чтобы получить максимальное количество очков, нужно не только быстро и аккуратно нарезать фрукты, но и оптимизировать порядок их нарезки.


Концепция игры может показаться простой, но реалистичная графика, динамика движения и физика делают процесс нарезки удивительно удовлетворительным. Каждый нарезанный фрукт, каждый звук, когда он падает в блендер, усиливает ощущение достижения.


Тем не менее, самым важным фактором популярности Good Slice является ее возможность дать игрокам момент релаксации. В нашем быстром и насыщенном мире такие моменты становятся на вес золота. Именно благодаря этой возможности расслабиться на короткое время и отдохнуть, многие игроки возвращаются к Good Slice снова и снова.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Хороший кусочек (Мод, Без рекламы) v1.9.65 MOD APK

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Скачать Хороший кусочек (Мод, Без рекламы) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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