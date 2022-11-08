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Beat Racing-Бит-гонка (Мод, много денег)

Beat Racing-Бит-гонка (Мод, много денег) 2.2.4

13
1
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Требования:
Android 4.4W и выше
Разработчик:
Badsnowball Limited
Версия:
2.2.4
Категория:
На русском / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
id приложения:
com.dancing.smash.hop.game.tiles.circles.beat.piano.beatracing
Русский язык:
Есть
Лайков:
13
Комментарии:
0
Просмотров:
4 690

Beat Racing — это не просто еще одна гонка; это музыкальное путешествие, где каждая деталь трассы, каждый поворот и прямая — это ноты сложной мелодии, которую вы исполняете, управляя своим автомобилем. С момента старта и до финишной черты каждый гонщик погружается в уникальное звуковое приключение, где мир вокруг наполняется ритмами и мелодиями.


Дороги в Beat Racing не похожи на те, что вы видели раньше. Они извиваются, меняют высоту, создавая невероятные волновые взлеты и падения, все это в гармонии с музыкой. На пути встречаются синие стрелки, которые игрокам нужно собирать. Эти символы усиливают вашу мелодию, делая каждую гонку уникальным музыкальным исполнением. Но не все так просто: красные крестики — ваш главный враг. Они внезапно появляются на дороге, готовые прервать вашу гонку и музыкальное сопровождение.


Чем дальше вы продвигаетесь, тем сложнее и интереснее становятся треки. Вам придется совершенствовать свои навыки, адаптироваться к новым ритмам и мелодиям. С каждым новым уровнем вам предстоит изучать новые музыкальные жанры, от рока до электронной музыки.


Скриншоты

Информация о модах
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MOD V2

  • Режим бога
  • Без рекламы



 Теги темы: Много денег

Скачать Beat Racing-Бит-гонка (Мод, много денег) 2.2.4 взлом

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MOD V1
72 Мб
MOD V2
72 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
72 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
72 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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