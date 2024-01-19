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Tempest: Pirate Action RPG (Мод, Много денег)

Tempest: Pirate Action RPG (Мод, Много денег) 1.7.8

7
2
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Версия:
1.7.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HeroCraft Ltd.
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 348 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 554

Tempest: Pirate — это захватывающая игра, которая предлагает вам начать пиратскую жизнь и принять участие в морских войнах. В этой игре вы выступаете в роли отважного пирата, который ежедневно сталкивается с монстрами и различными противниками, стремясь завоевать контроль над водами.


Игрокам предстоит быстро побеждать своих противников, совершая безрассудные побеги из тюрьмы и добиваясь впечатляющих успехов на открытом море. Собирайте свои лучшие военные корабли и формируйте эскадры для атак. В каждом бою будут участвовать десятки, а то и сотни других игроков, что добавляет игре динамики и напряжения.


Путешествуйте по семи морям, сражайтесь с другими пиратами и занимайтесь вредоносной деятельностью, чтобы сделать своих врагов беззащитными. Tempest: Pirate обещает незабываемые приключения, где каждый бой и каждая победа приближают вас к званию самого грозного пирата всех времен.


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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Tempest: Pirate Action RPG (Мод, Много денег) 1.7.8 взлом

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Скачать Tempest: Pirate Action RPG (Мод, Много денег) 348 Мб Ссылка 2 348 Мб

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