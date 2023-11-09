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SOULS (Мод, Скорость игры)

SOULS (Мод, Скорость игры) 1.9.1

Освободите пленённые души и восстановите мир
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Версия:
1.9.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Habby
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 618 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 468

Действие игры "SOULS" разворачивается во времена одной из прошлых войн. Семь лордов, поглощенных жаждой власти, пленяют души героев и подвергают мир опасности и хаосу.


Ваша миссия состоит в том, чтобы освободить узников и спасти души героев, которые были пленены алчностью и злом лордов. Вам предстоит отправиться в опасное приключение, чтобы сразиться с семью лордами, разрушить их коварные планы и восстановить мирное равновесие. С вашей отвагой и решимостью вам предстоит вернуть утраченную свободу миру, освободив плененные души и покончив с властью зла. Вперед, в путь, чтобы принести свет и надежду в мир, погруженный во мрак и страх!


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Информация о модах

Скорость игры

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