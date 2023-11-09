Действие игры "SOULS" разворачивается во времена одной из прошлых войн. Семь лордов, поглощенных жаждой власти, пленяют души героев и подвергают мир опасности и хаосу.





Ваша миссия состоит в том, чтобы освободить узников и спасти души героев, которые были пленены алчностью и злом лордов. Вам предстоит отправиться в опасное приключение, чтобы сразиться с семью лордами, разрушить их коварные планы и восстановить мирное равновесие. С вашей отвагой и решимостью вам предстоит вернуть утраченную свободу миру, освободив плененные души и покончив с властью зла. Вперед, в путь, чтобы принести свет и надежду в мир, погруженный во мрак и страх!