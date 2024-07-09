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Приключение OneBit (Мод, Режим бога)

Приключение OneBit (Мод, Режим бога) 1.3.280

3
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Версия:
1.3.280
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Galactic Slice
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 545
Скриншоты
Описание

OneBit Adventure — это игра, которая может подарить своим игрокам чрезвычайно увлекательные впечатления. Если вы человек, предпочитающий игры, построенные в ролевом стиле, то это будет та игра, которую не стоит игнорировать для своей коллекции. Это казуальная пошаговая игра в жанре roguelike, поэтому вам нужно пройти как можно дальше, и по пути вы будете вынуждены противостоять монстрам-изгоям.


Чтобы дать вашим игрокам лучший опыт, игровой процесс будет играть значительную роль. А с учетом идей, которые производители игр хотят развивать для своих продуктов, геймплей, разработанный в знакомом ролевом стиле, будет правильным выбором. Наряду с этим, игра также построена для этой части игры, чтобы следовать обычному пошаговому стилю roguelike, с которым многие игроки почувствуют себя знакомыми. Жанр игры позволит игрокам с легкостью контролировать свою игру.



Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бог Мод
  • Убийство одним ударом (включить перед входом на уровень)
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 Теги темы: Режим бога

Скачать Приключение OneBit (Мод, Режим бога) v1.3.280 MOD APK

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Скачать Приключение OneBit (Мод, Режим бога) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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