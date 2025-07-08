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SRGT: Уличные гонки на машинах (Мод, Много денег)

SRGT: Уличные гонки на машинах (Мод, Много денег) v1.1.0

117
26
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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HeroCraft Ltd.
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 300 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
43 196
Описание

Street Racing Grand Tour — динамичная гоночная игра с идеальным сочетанием многих элементов, которые подарят людям новые впечатления и чувства. Он также представляет более инновационные и новаторские гоночные режимы для гонок в целом, чтобы каждый мог ощутить острые ощущения от гонок с друзьями. Прежде всего, качество 3D-графики является первоклассным и запоминающимся, поскольку все реалистично и деликатно прорисовано в каждой детали, чтобы передать самые освежающие чувства.


Наиболее заметной особенностью игрового процесса Street Racing Grand Tour является интегрированный элемент реальности внутри, который дает игрокам максимально реалистичные ощущения в каждой гонке. Это также влияет на многие вещи, такие как окружение, гоночные режимы, персонализация и многое другое, чтобы разнообразить опыт каждого. Не останавливаясь на достигнутом, реалистичный элемент также выведен игрой на новый уровень, гарантируя, что настроение каждого будет стимулироваться при выполнении самых захватывающих и напряженных гонок.


Информация о модах

Вы можете увеличить свое золото в игре, открыв сейф, которое затем конвертируется в деньги.

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать SRGT: Уличные гонки на машинах (Мод, Много денег) v1.1.0 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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