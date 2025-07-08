Street Racing Grand Tour — динамичная гоночная игра с идеальным сочетанием многих элементов, которые подарят людям новые впечатления и чувства. Он также представляет более инновационные и новаторские гоночные режимы для гонок в целом, чтобы каждый мог ощутить острые ощущения от гонок с друзьями. Прежде всего, качество 3D-графики является первоклассным и запоминающимся, поскольку все реалистично и деликатно прорисовано в каждой детали, чтобы передать самые освежающие чувства.
Наиболее заметной особенностью игрового процесса Street Racing Grand Tour является интегрированный элемент реальности внутри, который дает игрокам максимально реалистичные ощущения в каждой гонке. Это также влияет на многие вещи, такие как окружение, гоночные режимы, персонализация и многое другое, чтобы разнообразить опыт каждого. Не останавливаясь на достигнутом, реалистичный элемент также выведен игрой на новый уровень, гарантируя, что настроение каждого будет стимулироваться при выполнении самых захватывающих и напряженных гонок.
Вы можете увеличить свое золото в игре, открыв сейф, которое затем конвертируется в деньги.
Скачать SRGT: Уличные гонки на машинах (Мод, Много денег) v1.1.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.