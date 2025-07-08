Описание

Street Racing Grand Tour — динамичная гоночная игра с идеальным сочетанием многих элементов, которые подарят людям новые впечатления и чувства. Он также представляет более инновационные и новаторские гоночные режимы для гонок в целом, чтобы каждый мог ощутить острые ощущения от гонок с друзьями. Прежде всего, качество 3D-графики является первоклассным и запоминающимся, поскольку все реалистично и деликатно прорисовано в каждой детали, чтобы передать самые освежающие чувства.





Наиболее заметной особенностью игрового процесса Street Racing Grand Tour является интегрированный элемент реальности внутри, который дает игрокам максимально реалистичные ощущения в каждой гонке. Это также влияет на многие вещи, такие как окружение, гоночные режимы, персонализация и многое другое, чтобы разнообразить опыт каждого. Не останавливаясь на достигнутом, реалистичный элемент также выведен игрой на новый уровень, гарантируя, что настроение каждого будет стимулироваться при выполнении самых захватывающих и напряженных гонок.