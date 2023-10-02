Mini Basketball (Мод, Глупые враги) - Играйте в самый реалистичный баскетбол с ультрасовременной графикой и анимацией! Управляйте всеми баскетбольными движениями, необходимыми для доминирования в игре: крадите и бросайте, блокируйте полосу движения, бегите после подбора, используйте ложные помпы, чтобы встряхнуть защитников. Стать опытным баскетболистом, тренируясь в одиночном режиме или участвуя в многопользовательских турнирах. Стань MVP своей команды!





Легко играть и есть много возможностей. Вы можете настраивать своего персонажа, играть с друзьями в разных режимах и даже практиковать свои навыки стрельбы. Играя в мини-баскетбол, вы получите столько удовольствия, что забудете о времени! Игра легко загружается и не занимает много места на вашем телефоне. Оно доступно бесплатно в App Store или Google Play Store. Будет интересно попробовать.



