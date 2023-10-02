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Mini Basketball (Мод, Глупые враги)

Mini Basketball (Мод, Глупые враги) 1.6.4

6
2
Скачать (290 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Miniclip.com
Версия:
1.6.4
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 290 Мб
id приложения:
com.miniclip.minibasketball
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
4 532

Mini Basketball (Мод, Глупые враги) - Играйте в самый реалистичный баскетбол с ультрасовременной графикой и анимацией! Управляйте всеми баскетбольными движениями, необходимыми для доминирования в игре: крадите и бросайте, блокируйте полосу движения, бегите после подбора, используйте ложные помпы, чтобы встряхнуть защитников. Стать опытным баскетболистом, тренируясь в одиночном режиме или участвуя в многопользовательских турнирах. Стань MVP своей команды!


Легко играть и есть много возможностей. Вы можете настраивать своего персонажа, играть с друзьями в разных режимах и даже практиковать свои навыки стрельбы. Играя в мини-баскетбол, вы получите столько удовольствия, что забудете о времени! Игра легко загружается и не занимает много места на вашем телефоне. Оно доступно бесплатно в App Store или Google Play Store. Будет интересно попробовать.



Скриншоты

Информация о модах
  • Отключить защиту противника (после активации мода противник не будет защищаться)
  • Отключить захват соперника (после того, как вы активируете мод, противник не будет захватывать вас или отбирать у вас мяч)
  • Dumb Enemies (После того, как вы активируете мод, противник будет немым и ничего не будет делать)
  • Работает в ивентах, онлайн-турнирах.

Скачать Mini Basketball (Мод, Глупые враги) 1.6.4 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Mini Basketball (Мод, Глупые враги)
290 Мб
Ссылка 2
290 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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