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Ange Relink (Мод меню)

Ange Relink (Мод меню) 2.0.2

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Требования:
Android 9
Разработчик:
f4samurai, Inc.
Версия:
2.0.2
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
id приложения:
jp.f4samurai.AngeReLink
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 086

Ange Relink - это не просто игра, это целый мир ваших школьных романтических фантазий и захватывающих карточных сражений, который оживает прямо на вашем смартфоне. Взорвавшись на игровой арене из медиа-проекта KADOKAWA, эта игра стала источником азарта и увлечения для множества игроков по всему миру.


Однако Ange Relink - это не только романтические сюжеты. В игре также представлены яркие и захватывающие карточные сражения. Вы будете собирать и улучшать свои карты, создавать мощные колоды и сражаться с противниками. Каждое решение в бою будет иметь значение, и ваша стратегия будет определять исход сражения.


Эта игра привлекает внимание не только красочными сражениями и романтическими сюжетами, но и своей взаимосвязанной вселенной. Все персонажи и сюжеты взаимосвязаны между собой, создавая сложную и захватывающую игровую вселенную.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Режим бога

 Теги темы: Мод меню

Скачать Ange Relink (Мод меню) 2.0.2 взлом

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Скачать Ange Relink (Мод меню)
133 Мб
Ссылка 2
133 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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