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Queen's Knights - Slash IDLE (Мод, Режим бога)

Queen's Knights - Slash IDLE (Мод, Режим бога) 1.0.64

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mgame
Версия:
1.0.64
Категория:
Ролевые / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 433

Queen's Knights - Slash IDLE - это экшен с элементами RPG, оформленный в симпатичной графической оболочке и предлагающий игрокам бесконечный игровой процесс, который не требует сильных усилий. Эта игра придется по вкусу любителям "ленивых" игр, которые хотят наслаждаться приключениями без слишком напряженной игры.


Вас ждет огромный фэнтезийный мир, полный возможностей для приключений и героических подвигов. Геймеры смогут исследовать разнообразные локации, сражаться с врагами, собирать ресурсы и развивать своего персонажа. Игра предоставляет магазины, где вы можете приобретать новую броню, мощное оружие и совершенствовать свои навыки.


Преимущество "Queen's Knights - Slash IDLE" заключается в том, что она позволяет играть в удобном режиме "слэш-айдл", где многие задачи выполняются автоматически. Это позволяет наслаждаться игрой и развитием персонажа, не проводя слишком много времени на активной игре. Таким образом, она обещает интересные приключения, разнообразные возможности развития и возможность стать мощным героем в фэнтезийном мире.


Скриншоты

Информация о модах

Режим бога

 Теги темы: Режим бога

Скачать Queen's Knights - Slash IDLE (Мод, Режим бога) 1.0.64 взлом

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Скачать Queen's Knights - Slash IDLE (Мод, Режим бога) 1.5 Гб Скачать Queen's Knights - Slash IDLE (Мод, Режим бога) 1.5 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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