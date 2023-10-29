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Dungeon Hunter 6 (Мод меню)

Dungeon Hunter 6 (Мод меню) 0.9.1

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GOAT Games
Версия:
0.9.1
Категория:
Ролевые / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
id приложения:
com.goatgames.dhs.gb.gp
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
4 944

Dungeon Hunter 6 - это официальное продолжение популярной серии экшен-RPG от известного разработчика. Игроки возвращаются в знакомый мир спустя двести лет после событий предыдущей части. Мир находится в опасности, и требуется новое поколение отважных героев, способных остановить ужасные события и спасти его.


Основные особенности игры включают в себя красивую графику, огромные просторы для исследования, множество разнообразного снаряжения и вооружения, обилие лута, а также возможность персонализации главного персонажа. Игроки смогут настраивать своего героя или героиню, делая их уникальными.


Dungeon Hunter 6 предоставляет отличную возможность окунуться в захватывающие сражения и приключения в фэнтезийном мире. Серия игр всегда славилась за свой захватывающий геймплей и множество опций для развития персонажей, и эта часть не исключение.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Режим «Тупой враг/Бог» — зависит от ситуации — автоматический выбор
 Теги темы: Мод меню

Скачать Dungeon Hunter 6 (Мод меню) 0.9.1 взлом

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Скачать Dungeon Hunter 6 (Мод меню) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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