Dungeon Hunter 6 (Мод меню) 0.9.1
Dungeon Hunter 6 - это официальное продолжение популярной серии экшен-RPG от известного разработчика. Игроки возвращаются в знакомый мир спустя двести лет после событий предыдущей части. Мир находится в опасности, и требуется новое поколение отважных героев, способных остановить ужасные события и спасти его.
Основные особенности игры включают в себя красивую графику, огромные просторы для исследования, множество разнообразного снаряжения и вооружения, обилие лута, а также возможность персонализации главного персонажа. Игроки смогут настраивать своего героя или героиню, делая их уникальными.
Dungeon Hunter 6 предоставляет отличную возможность окунуться в захватывающие сражения и приключения в фэнтезийном мире. Серия игр всегда славилась за свой захватывающий геймплей и множество опций для развития персонажей, и эта часть не исключение.
- Мод меню
- Режим «Тупой враг/Бог» — зависит от ситуации — автоматический выбор
Скачать Dungeon Hunter 6 (Мод меню) 0.9.1 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство