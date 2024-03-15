Polygon Arena: Online Shooter (Мод Меню) 0.701
Polygon Arena - это увлекательный многопользовательский 3D-шутер от первого лица с яркой мультяшной графикой. Игра приглашает вас окунуться в мир захватывающих онлайн-битв и сражаться с друзьями и другими игроками.
Присоединяйтесь к захватывающим боям и покажите свои навыки в этом онлайн-шутере FPS Polygon Arena. Вас ждут захватывающие сражения и борьба с опытными врагами на арене. Polygon Arena предлагает лучший опыт в мире казуальных военных игр. Вызовите своего лучшего стрелка и участвуйте в войне, будьте настоящим снайпером и докажите свое мастерство в многопользовательских сражениях.
Если вы любите онлайн-шутеры, многопользовательский PvP, одиночные шутеры от первого лица и мечтаете стать снайпером, то Polygon Arena - это именно то, что вам нужно. Присоединяйтесь к боям и докажите свое мастерство в этой захватывающей многопользовательской стрелялке!
Информация о модах
Меню модов
Множитель урона
Множитель скорости
Множитель скорострельности
Нет перезагрузки
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