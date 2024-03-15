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Polygon Arena: Online Shooter (Мод Меню)

Polygon Arena: Online Shooter (Мод Меню) 0.701

10
5
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Версия:
0.701
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Sirius Games Yazılım Anonim Şirketi
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 290 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 769

Polygon Arena - это увлекательный многопользовательский 3D-шутер от первого лица с яркой мультяшной графикой. Игра приглашает вас окунуться в мир захватывающих онлайн-битв и сражаться с друзьями и другими игроками.


Присоединяйтесь к захватывающим боям и покажите свои навыки в этом онлайн-шутере FPS Polygon Arena. Вас ждут захватывающие сражения и борьба с опытными врагами на арене. Polygon Arena предлагает лучший опыт в мире казуальных военных игр. Вызовите своего лучшего стрелка и участвуйте в войне, будьте настоящим снайпером и докажите свое мастерство в многопользовательских сражениях.


Если вы любите онлайн-шутеры, многопользовательский PvP, одиночные шутеры от первого лица и мечтаете стать снайпером, то Polygon Arena - это именно то, что вам нужно. Присоединяйтесь к боям и докажите свое мастерство в этой захватывающей многопользовательской стрелялке!


Скриншоты

Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель скорости

Множитель скорострельности

Нет перезагрузки

 Теги темы: Мод меню

Скачать Polygon Arena: Online Shooter (Мод Меню) 0.701 взлом

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Скачать Polygon Arena: Online Shooter (Мод Меню) 290 Мб Ссылка 2 290 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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