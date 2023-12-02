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Hot Girl: Shooting Gun Game (Мод, Бесплатные покупки)

Hot Girl: Shooting Gun Game (Мод, Бесплатные покупки) 2.2.2

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Версия:
2.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Blue Cartoon Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 622
Скриншоты
Описание

Zombie Hunter: Survival - это мир, где каждый шаг может оказаться последним, и вы - последняя надежда для выживания человечества. В мрачной реальности после вспышки зомби-вируса мир изменился навсегда. Города стали опустошенными пустошами, а ужасающие полчища зомби бродят повсюду.


Вашей миссией становится борьба за выживание и защита последних оставшихся людей от зомби. Вы не одиноки в этой схватке - вы будете сражаться вместе с другими выжившими, объединяя усилия, чтобы противостоять угрозе и восстановить человечество.


Зомби Hunter: Survival предоставляет вам возможность проверить свои навыки выживания в опасном мире, полном ужасающих опасностей. Будьте готовы к безжалостным схваткам, поиску ресурсов и строительству укрытий. Ваше выживание зависит только от вас и вашей способности противостоять зомби-апокалипсису.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Режим бога
  • Неограниченные боеприпасы
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Hot Girl: Shooting Gun Game (Мод, Бесплатные покупки) v2.2.2 MOD APK

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Скачать Hot Girl: Shooting Gun Game (Мод, Бесплатные покупки) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Отзывы о Hot Girl: Shooting Gun Game (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Александр Стажаров
Александр Стажаров 2 декабря 2023 21:13
Вылетает из игры после второй миссии и больше не входит в игру
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