Описание

Zombie Hunter: Survival - это мир, где каждый шаг может оказаться последним, и вы - последняя надежда для выживания человечества. В мрачной реальности после вспышки зомби-вируса мир изменился навсегда. Города стали опустошенными пустошами, а ужасающие полчища зомби бродят повсюду.





Вашей миссией становится борьба за выживание и защита последних оставшихся людей от зомби. Вы не одиноки в этой схватке - вы будете сражаться вместе с другими выжившими, объединяя усилия, чтобы противостоять угрозе и восстановить человечество.





Зомби Hunter: Survival предоставляет вам возможность проверить свои навыки выживания в опасном мире, полном ужасающих опасностей. Будьте готовы к безжалостным схваткам, поиску ресурсов и строительству укрытий. Ваше выживание зависит только от вас и вашей способности противостоять зомби-апокалипсису.