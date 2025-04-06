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Timeline Up (Мод, Много денег)

Timeline Up 7.7

Много денег

Захватывающее приключение через эпохи
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Версия:
7.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 947
Скриншоты
Описание

Timeline Up – это динамичный экшен, в котором игрокам предстоит провести группу подопечных через различные эпохи и знаменательные исторические события. Это путешествие не будет простым: вам предстоит преодолевать преграды, сражаться с противниками и справляться с различными воздействиями, как положительными, так и отрицательными.


Преодоление преград и противников


В Timeline Up игроки столкнутся с многочисленными вызовами, требующими мгновенной реакции и быстрой оценки ситуации. Вам необходимо принимать решения еще до того, как возникнет в этом необходимость, чтобы успешно провести своих подопечных через каждую эпоху. Преграды и противники на пути добавляют динамики и сложности, делая каждую игру уникальной и увлекательной.


Разнообразие эпох и событий


Игра предлагает уникальный опыт, проводя вас через различные исторические эпохи и события. Каждая эпоха приносит свои особенности и вызовы, требующие адаптации и стратегического мышления. Постоянный рост и развитие ваших подопечных, а также разнообразие исторических событий, делают игру насыщенной и непредсказуемой.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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