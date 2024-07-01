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Lost Potato (Мод, Легкая победа)

Lost Potato (Мод, Легкая победа) 1.0.101

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Версия:
1.0.101
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Erabit Studios
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3

Lost Potato — забавный и немного безумный экшен с элементами рогалика, предлагающий уникальный выбор главного героя и его врагов. Игроки, наблюдая за действием сверху, будут атаковать противников, используя разнообразное вооружение и применяя особые способности.


Ваш подопечный — весьма талантливая и разносторонняя личность, поэтому прокачка его навыков играет ключевую роль в обеспечении преимущества в бою. Проходя уровни, вы сможете улучшать способности героя, делая его сильнее и более эффективным в схватках с врагами. В игре также предусмотрена возможность использовать окружение для защиты и нападения, что добавляет тактическую глубину в игровой процесс.


Lost Potato легко справляется с задачей увлечь игроков, предоставляя им массу возможностей для стратегического мышления и действия. Благодаря своим ярким персонажам, динамичным сражениям и уникальному юмору, игра отлично помогает справиться со скукой и дарит часы увлекательного времяпрепровождения.


Скриншоты

Информация о модах

Не могу умереть/Легкая победа

Скачать Lost Potato (Мод, Легкая победа) 1.0.101 взлом

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Скачать Lost Potato (Мод, Легкая победа) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

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