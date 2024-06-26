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Зомби Ranch Simulator ферма (Мод, Много денег)

Зомби Ranch Simulator ферма (Мод, Много денег) 0.135

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Версия:
0.135
Требования:
Android 9
Разработчик:
BearBob.studio
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12

Zombie Ranch Simulator Survive — это выживалка с низкополигональной графикой, совмещённая с управлением фермой в условиях зомбиапокалипсиса. Игрокам предстоит превратить сельскохозяйственный объект в неприступную крепость и безопасное убежище для выживших. Для этого потребуется множество ресурсов, инструментов и оружия, а также навыки профессионального огородника, ведь без еды долго не протянешь.


Геймплей предлагает массу увлекательных задач: от сбора первоочередных предметов до обустройства фермы и её защиты от мутантов. Постепенное развитие, прокачка навыков и расширение территории позволят создать надёжное укрытие и обеспечить выживание группы. Рейды на боссов и регулярные схватки с ордами зомби добавляют динамики и вызова, требуя от игроков стратегического мышления и быстроты реакции.


Zombie Ranch Simulator Survive порадует поклонников жанра своей атмосферой и разнообразием геймплейных элементов. Здесь всегда есть чем заняться: от обустройства и защиты фермы до исследования окрестностей и выполнения различных миссий. Это идеальная игра для тех, кто любит совмещать управление ресурсами с выживанием в условиях апокалипсиса.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег и патронов

 Теги темы: Много денег

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